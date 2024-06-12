大谷與賈吉雙雙開砲 道奇洋基轟垮對手

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟兩大重砲手今天各有斬獲，道奇隊的大谷翔平今天以第16轟協助全隊擊敗去年冠軍遊騎兵；暫居大聯盟全壘打王的「法官」賈吉則是以第25轟讓洋基在美聯維持獨走。

美聯社報導，洛杉磯道奇隊今天晚上出戰世界大賽冠軍德州遊騎兵隊，史密斯（Will Smith）第1局就擊出3分全壘打讓道奇領先，第6局大谷翔平擊出本賽季的第16支全壘打，他目前在國家聯盟全壘打排行榜名列第3。

道奇隊在大谷翔平開轟後，接下來的弗里曼（Freddie Freeman）、耶南德茲（Teoscar Hernandez）、海華德（Jason Heyward）也在本局擊出全壘打，道奇在這局就以4支全壘打出7分大局，最後全場在5支全壘打的攻勢下以15比2大勝遊騎兵。

大谷翔平第6局的中右外野全壘打飛行距離有433英尺，苦主是遊騎兵的中繼投手安德森（Grant Anderson），他送回了貝茲（Mookie Betts），一棒打回2分。

另一方面，紐約洋基隊今天作客堪薩斯市皇家隊。賈吉（Aaron Judge）的2分全壘打直接命中外野座位後方的景觀小瀑布，飛行距離436英尺；史丹頓（Giancarlo Stanton）隨後揮出一支陽春砲，洋基隊最後是以10比1輕取皇家隊，這也是洋基過去14場比賽中的第11場勝利。

賈吉本季首次缺陣一役後於今天歸隊，他在過去41場比賽中擊出21支全壘打，同時今天比賽也打下第1分。他將打擊率提高到0.309。賈吉在5月2日時打擊率僅有0.197，過去35場比賽中他有44分打點，打擊率高達0.419。

洋基隊目前以48勝21負的戰績領先全美國聯盟，當隊中的賈吉與史丹頓同場擊出全壘打時，包含季後賽在內的數字是39勝4負，同時本季對美聯中區隊伍的戰績更是16勝1負。洋基目前超出5成勝率達27場，這也是球隊本季的最佳紀錄。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130612