大谷翔平40轟40盜史上最快 有望挑戰50轟50盜空前壯舉

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍名將大谷翔平手上紀錄又多了一項，他今天以再見滿貫砲完成單季40轟40盜，不但是MLB僅有的6名選手之一，同時也是完成速度最快的人。

大谷翔平今天在9局下半滿壘時，將投手投出的第1球轟成右外野全壘打，這是他本賽季的第40支全壘打，洛杉磯道奇隊最終以7比3後來居上氣走坦帕灣光芒隊。大谷在這場比賽中，稍早也完成了他本季的第40次盜壘。

大谷的40轟40盜紀錄是大聯盟史上最快的。大谷在他本季第126場比賽完成了這項紀錄，先前紀錄需要多出21場才能達成。

大聯盟經歷17年沒有任何人達成單季40轟40盜之後，自上季起，首次出現連續2季都有選手達成40-40。本季的大谷翔平與上季的亞特蘭大勇士外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）都有40-40的成績。小阿庫尼亞是上季國家聯盟年度最有價值球員，他完成的41轟與73盜，在40-40成員中的盜壘次數是最多的。

如果大谷本季拿下國聯年度最有價值球員，這也將是此榮譽連續2年由40-40選手獲得。史上其他曾寫下40-40，同時又拿下當年年度最有價值球員的選手，也僅有1988年運動家隊的康塞克（Jose Canseco）。

僅管40-40俱樂部連續2季都有新成員，但這項壯舉仍是棒球難以達成的成就，因為它需要不同技巧才能達成。

事實上，直到康塞克在1988年賽季以42轟40盜寫下之後，40-40俱樂部才正式成立。8年後，第2位40-40出現，1996年的邦茲（Barry Bonds）也是完成42轟40盜，恰與康塞克平分秋色。又過2年，羅德里格斯（Alex Rodriguez）以42轟與46盜加入。再過8個賽季，索里亞諾（Alfonso Soriano）在2006年以46轟與41盜成為新成員。

隨著大谷繼小阿庫尼亞加入40-40俱樂部之後，這個俱樂部又多了新血，它的成員未來可能還會增長，像是紅人隊德拉克魯茲（Elly De La Cruz）與皇家隊的小維特（Bobby Witt Jr.）等其他精英，幾年之後可能都會加入。

大聯盟官網的這篇報導最後說，甚至也許有人，說不定就是大谷，可以把這個紀錄頂到更高，建立一些從前幾乎認為不可能的成就，像是「50轟50盜」俱樂部。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130824

大谷翔平23日晚間以再見滿貫砲轟走對手，同時成為史上最快達成單季40轟40盜紀錄的選手。（共同社）