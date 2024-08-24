大谷翔平再見滿貫砲 史上單季最快40轟40盜[影]

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB日籍名將大谷翔平今天晚間以再見滿貫砲轟走對手，同時成為史上最快達成單季40轟40盜紀錄的選手。

大谷翔平是在第9局下半轟出一記滿壘全壘打，這是他本賽季的第40支全壘打，也幫助洛杉磯道奇隊以7比3戰勝坦帕灣光芒隊。

大谷稍早完成了他本季第40次盜壘，他在第4局下半打出內野安打，然後在弗利曼（Freddie Freeman）打擊時，盜上了2壘。

大谷是大聯盟史上最快達成40轟40盜的球員，索里亞諾（Alfonso Soriano）2006年效力華盛頓國民隊時，是在第148場比賽才達成這項紀錄。道奇隊今天的賽事是第129場。

大谷是第6位達到40-40里程碑的大聯盟球員，也是第1位的道奇隊球員。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130824