大谷翔平再見滿貫砲 史上單季最快40轟40盜[影]
2024/8/24 13:35（8/24 14:28 更新）
（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB日籍名將大谷翔平今天晚間以再見滿貫砲轟走對手，同時成為史上最快達成單季40轟40盜紀錄的選手。
大谷翔平是在第9局下半轟出一記滿壘全壘打，這是他本賽季的第40支全壘打，也幫助洛杉磯道奇隊以7比3戰勝坦帕灣光芒隊。
大谷稍早完成了他本季第40次盜壘，他在第4局下半打出內野安打，然後在弗利曼（Freddie Freeman）打擊時，盜上了2壘。
大谷是大聯盟史上最快達成40轟40盜的球員，索里亞諾（Alfonso Soriano）2006年效力華盛頓國民隊時，是在第148場比賽才達成這項紀錄。道奇隊今天的賽事是第129場。
大谷是第6位達到40-40里程碑的大聯盟球員，也是第1位的道奇隊球員。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130824
延伸閱讀賽事回顧》大谷翔平第39轟出爐 柯蕭領軍道奇2比1勝紅雀賽事回顧》大谷翔平37轟獨居MLB國聯全壘打王 道奇5連勝大谷翔平人氣帶動買氣 稱霸大聯盟球衣銷售榜大谷翔平專訪揭與妻子巧遇相識過程 滿意結婚「生活樂趣增加了」
- 大谷翔平再見滿貫砲 史上單季最快40轟40盜[影]2024/08/24 13:35
- 2024/08/19 08:57
- 2024/08/14 13:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
大谷翔平第39轟出爐 柯蕭領軍道奇2比1勝紅雀[影]