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印尼東部伊布火山又噴發 當局疏散數百居民

2024/5/17 15:59（5/17 16:24 更新）
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印尼伊布火山17日早上再度噴發。（安塔拉通訊社）
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（中央社雅加達17日綜合外電報導）印尼東部的伊布火山（Mount Ibu）連續兩天發生兩次大噴發，當局昨天將伊布火山警戒級別升至4級預警系統的最高級。一位官員今天說，已讓住在火山附近的數百民眾進行疏散。

當地防災機構官員告訴法新社，警戒級別升高後，伊布火山附近7個村莊的居民昨晚開始疏散到幾處避難所。

位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島（Halmahera Island）的伊布火山，向天空噴出的火山灰柱高達5000公尺。

這位防災官員表示：「直到今天，被疏散的民眾仍陸續抵達，截至今晨，我們掌握的初步數據約為400人撤離。」

他還說道，疏散行動是當局採取的「預防」措施，因為這些居民住在距離火山大約7公里的地方，位於官員規定的禁區內。

印尼地質機構負責人瓦菲德（Muhammad Wafid）透過聲明指出，伊布火山今天早上再次噴發，火山灰高出山頂4000公尺。

相關當局建議居民和遊客別靠近距離火山4至7公里的禁區，並戴上口罩，以防火山灰落下。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1130517

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#火山
#印尼
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