印尼西部暴洪增至67死 逾3300人撤離

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（中央社丹那達塔15日綜合外電報導）印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）上週末下起豪雨引發洪災，火山岩塊被大水沖進當地住宅區，當局今天表示，災情造成的死亡數增至67人，另有超過3300人被迫撤離受災區。

法新社報導，印尼西蘇門答臘省11日下了數小時豪雨，將泥巴和岩石沖入當地靠近其中一座最活躍火山的地區，不只沖毀數十棟房屋，更造成道路和清真寺受損。

印尼國家災害應變總署（BNPB）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）今天在新聞記者會表示，有些失蹤民眾被尋獲時已罹難，警方確認死亡人數從58人增至67人。

蘇哈里揚托說有20多人依然失蹤。救難人員表示，民眾遭火山岩塊、泥漿及大雨沖走後，許多遺體是在河中或河邊尋獲。

災情已影響當地6個地區的交通。蘇哈里揚托強調，已在洪水和冷熔岩流影響最嚴重的地區部署重型設備。

路透社報導，冷熔岩流是火山灰、碎岩及水組成的泥狀混合物。

隨著搜救工作持續進行，也有志願者搭乘橡皮艇加入救災行列。另有超過3300人被迫撤離受災區。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130515