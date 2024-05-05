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印尼魯仰火山大規模噴發 志工不畏危險救回遭遺棄寵物[影]

2024/5/5 15:57（5/5 16:27 更新）
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印尼魯仰火山噴發後，居民搭上軍艦撤離。（路透社）
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（中央社印尼塔古蘭當島5日綜合外電報導）一名印尼志工前進一個近日有火山大規模噴發的偏遠島嶼進行危險的救援任務，成功救回一隻被遺棄、瘦弱、全身燒傷滿是水泡的狗狗。

4月16日以來，位於印尼最北部地區的魯仰火山（Mount Ruang）已噴發6次以上，迫使島民永久遷移，數以千計人撤離。

德國之聲（DW）報導，當地人逃離時，一隊志工大膽搭船前往仍處於最高警報級別的魯仰火山執行任務，援救火山腳下被遺棄的寵物。

31歲的志工勞倫．譚（Laurent Tan））昨天告訴法新社：「我們知道牠們（動物）還在那裡，既然知道牠們還活著，為什麼要讓牠們死去？」

勞倫是北蘇拉威西（North Sulawesi）首府萬鴉老市（Manado）兩家動物收容所的老闆，也是火山噴發後，多次乘坐6小時渡輪前往魯仰附近塔古蘭當島（Tagulandang）的8名志工之一。

他們從島上被火山灰覆蓋的房屋中，帶回一隻小狗、一隻白貓和一隻熱帶鳥。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130505

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#印尼
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