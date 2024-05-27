印尼東部伊布火山再爆發 今年噴發近百次續維持最高警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達27日綜合外電報導）印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera Island）伊布火山（Mount Ibu）今天稍早再度爆發，噴出6公里高的火山灰雲。今年以來，這座火山已噴發近100次。

法新社報導，當局表示，位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島的伊布火山最新噴發時間是當地時間凌晨3時30分，火山灰飄散在周遭地區。

伊布火山自今年以來已噴發至少95次。印尼當局於本月稍早將其警戒級別調高至4級警戒系統的最高級，目前仍維持相同級別。

印尼地質局局長瓦菲德（Muhammad Wafid）透過聲明指出，「我們觀察到一股高密度火山灰柱正向西飄移。監測站可清楚聽見隆隆的聲響」。

瓦菲德呼籲民眾勿進入火山口方圓4至7公里內的疏散區。

伊布火山數週前才發生類似規模的火山爆發，當時火山口向天空噴出5公里高的巨大火山灰柱。

伊布火山是印尼最活躍的火山之一，去年共噴發超過2萬1000次。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130527