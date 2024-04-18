印尼外海魯仰火山爆發數百人撤離 警戒升至最高級[影]

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（中央社雅加達18日綜合外電報導）印尼最外圍地區的魯仰火山（Mount Ruang）昨天噴發數次，火山頂向天空噴出逾1.6公里高的柱狀濃煙，迫使數以百計民眾撤離，當局已將火山噴發警戒級別提升至最高級。

法新社報導，印尼國家火山學機構表示，位於北蘇拉威西省（North Sulawesi Province）的魯仰火山16日晚間9時45分首度噴發，昨天一整天又噴發4次。魯仰火山為一層狀火山，頂峰高度海拔725公尺。

魯仰火山警戒級別昨晚從3級升至4級，是4級制預警系統中最高級。

印尼國家火山學機構首長古納萬（Hendra Gunawan）透過聲明表示：「基於目視和儀器觀測結果，顯示火山活動增加，魯仰火山警戒級別從3級升至4級。」

當局昨晚也將火山口周圍淨空區從方圓4公里擴大到6公里。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，目前並未傳出人員死傷，但有800多人從魯仰島（Ruang Island）村落撤離至鄰近的塔古蘭當島（Tagulandang Island）。魯仰火山位於北蘇拉威西省首府萬鴉老（Manado）以北100多公里處。

聲明指出，古納萬也警告當地民眾「對可能噴出的石塊、排出的高溫灰雲，及火山體崩落海中造成的海嘯保持警戒」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130418