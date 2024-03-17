冰島火山自12月以來第4度噴發 首都機場維持開放

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（中央社哥本哈根16日綜合外電報導）冰島氣象局表示，當地今天再度發生火山噴發，為去年12月以來的第4次，滾滾煙灰和亮橘色的熔岩與漆黑夜空形成明顯對比。

路透社報導，根據冰島國家廣播公司（RUV）播出一段自海岸防衛隊直升機拍攝的影片，地面上一條長長裂縫噴出一柱柱的熔岩，熔岩並迅速向兩側蔓延。

冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）在聲明中說，這次是從格林威治時間晚間8時23分開始噴發，這條裂縫長約2.9公里，與上一次於2月噴發的裂縫差不多大小。

過去數星期以來，有關當局一直警告冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以南的雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）即將有火山噴發。

冰島氣象局表示，噴發地點在哈加費爾（Hagafell）和斯托-斯戈費爾（Stora-Skogfell）之間，與前一次於2月8日的噴發區域相同。

雷克雅維克的基夫拉維克機場（Keflavik Airport）官網顯示，機場仍開放航班起降。

冰島氣象局表示，熔岩似快速流向附近漁村格林達維克（Grindavik），當地4000居民有些已在上次噴發後回鄉。

冰島國家廣播公司報導說，格林達維克已再次撤離居民。1月的一次噴發已把當地數棟住家夷為平地。

冰島警方表示，他們宣布當地進入緊急狀態。

附近的地熱溫泉藍色潟湖（Blue Lagoon）也已立即關閉，如同前幾次噴發一樣。

雷克雅內斯半島的火山噴發是所謂的裂縫噴發（fissure eruption），這類噴發通常不會導致大爆炸，也不會有大量火山灰散布到平流層。

科學家擔心火山可能會持續噴發數十年，冰島當局已開始建造堤防，好讓熔岩流轉離房屋和關鍵基礎設施。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130317