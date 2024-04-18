印尼火山噴發疏散上萬人 發布海嘯警報一機場關閉

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（中央社印尼萬鴉老18日綜合外電報導）位於印尼北部最外圍地區的魯仰火山近日5度噴發，救難人員今天緊急疏散上萬居民。當局也被迫關閉最近一座國際機場，並針對掉落的火山碎片可能引發海嘯發布警報。

法新社報導，魯仰火山（Mount Ruang）昨天噴發4次後，整夜火山口在閃電不斷下冒出汩汩岩漿，導致當局有必要將火山噴發警戒提升至最高第4級。

魯仰火山今天上午仍持續冒出柱狀濃煙，當局已宣布將位於蘇拉威西島（Sulawesi Island）萬鴉老市（Manado）的國際機場關閉24小時。

印尼當局說，他們正忙著疏散火山附近地區約1萬1000名居民，包括在人口約2萬的偏遠島嶼塔古蘭當島（Tagulandang）。根據官員說法，一些居民已因驚慌正嘗試逃離家園。

印尼當局還警告，火山噴發可能引發海嘯。印尼火山調查局（Volcanological Survey of Indonesia）局長古納萬（Hendra Gunawan）昨天透過聲明提醒塔古蘭當島上居民， 「尤其是住在海邊者」，提防「可能有熾熱石塊噴出或高溫灰雲排出，以及火山體崩落至海中可能掀起海嘯」。

魯仰火山上回於1871年噴發時，約有400人死於引發的海嘯。

在魯仰火山南方距離約100多公里的北蘇拉威西省（North Sulawesi）首府萬鴉老，當地的薩姆拉圖蘭吉國際機場（Sam Ratulangi International Airport）被迫關閉，直到今晚才會開放。

萬鴉老地區機場管理局局長蘇瑞尤科（Ambar Suryoko）發布聲明說，由於機場跑道「布滿可能危及飛安的火山灰」，因而暫時關閉。

在飛航當局警告存在安全威脅後，馬來西亞廉航公司亞洲航空（Air Asia）已取消往返東馬和汶萊共9座機場的航班。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1130418