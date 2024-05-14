Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業 預計2025上半年完成交易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）Uber Eats台灣總經理李佳穎今天宣布，已簽署協議，併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。這項交易仍須經公平會等主管機關審核。

根據foodpanda母公司Delivery Hero在官網發布的新聞稿，這次交易金額約9.5億美元，目標2025年上半年完成交易。

李佳穎透過新聞稿指出，如果此併購案獲得得主管機關核准並完成交易，整合的單一平台將能讓Uber Eats為消費者提供更廣泛的餐飲和日用品選擇，以及最好的價格，同時為餐廳和商家提供更多的訂單需求，並為外送合作夥伴提供更多的接單機會。

關於foodpanda母公司與Uber簽訂的交易協議，foodpanda今天透過聲明表示，這項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前，foodpanda的各項服務皆維持不變。

foodpanda表示，將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。（編輯：楊凱翔、張良知）1130514