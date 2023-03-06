疫情改變習慣 經部：逾6成餐飲提供外送服務成新常態

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根據經濟部統計，餐廳外送服務家數占比從過去的4成，110年攀升至67%新高，即使疫情趨緩，去年5月仍有64.6%，凸顯外送服務已成新常態。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉千綾台北6日電）疫情改變餐飲消費習慣，根據經濟部統計，餐廳外送服務家數占比從過去的4成，110年因三級警戒攀升至67%新高，不過即使疫情趨緩，去年5月仍有64.6%占比水準，凸顯外送服務已成新常態。

疫情改變民眾消費型態，同時加速餐飲業數位轉型，經濟部統計處今天發布111年5月批發、零售及餐飲業經營實況調查結果顯示。

經濟部表示，觀察餐飲業提供宅配及外送（含外送平台）的家數占比，108年4月占比43.3%，自疫情爆發後，民眾減少外食，餐飲業者陸續開啟外帶餐盒、冷凍餐食宅配或與外送平台合作等服務，109年4月外送比率增至56.0%。

110年6月更因三級警戒餐飲禁內用措施，外送需求帶動外送家數占比攀至67.0%新高，隨著疫情影響逐漸淡化，內用人數漸增加，111年5月有外送服務家數占比仍有64.6%。

經濟部認為，外送服務提供消費者另一種選擇，有助拓展銷售範圍，已漸成為餐飲業新常態的營運模式。

另外，數位服務項目以「經營網路社群或Line」占67%最高、「行動支付」占55.5%次之，「線上點餐系統」及「線上訂位服務」均占34.8%。和108年4月調查結果相較，以「線上點餐系統」增加18.6個百分點最多。

餐飲業淡旺季既有的落點也受疫情影響，經濟部指出，餐飲業消費高峰主要集中在年終耶誕、跨年、尾牙到隔年2月農曆春節聚餐旺季，以及7至8月暑假旅遊時節，但109年2至4月、110年7至8月受到疫情升溫及管制措施影響，出現異於往年的低點。

經濟部進一步說明，去年因疫苗接種率提高，加上民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願增加，帶動餐飲業復甦，結束連2年負成長，全年營收達新台幣8653億元，年增18.9%，雙創歷年新高。

餐飲業逐漸走出疫情影響的陰霾，經濟部預期，邊境鬆綁刺激國內外旅遊以及遞延補辦婚宴等商機，有望為宴會型餐廳及空廚增添成長動能。（編輯：潘羿菁）1120306