調查：外送兩大龍頭常用度差距縮小 後進者急起直追

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（中央社記者蘇思云台北23日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布外送大調查，兩大龍頭foodpanda與Uber Eats的常用度差距縮小，但其他平台也急起直追；支付管道上，行動支付超越現金，成為僅次於信用卡的第2大工具。

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布「外送大調查」，觀測消費者常用平台有3大變化。第一，兩大龍頭foodpanda與Uber Eats的常用度差距縮小，從2021年17%縮至2022年12%。第二，兩大龍頭常用度都縮減，顯示後進者急起直追，foodpanda從77.8%下滑至71.2%、Uber Eats小幅下滑2%至58.8%。

第三，第3到5名常用度上升，第3名foodomo由6.5%小幅成長至8.4%，第4名PXGo!小時達首度擠進前5，第5名為蝦皮美食外送。

資策會MIC資深產業分析師胡自立建議，平台業者未來可持續深化3個面向。一是品項多元化，持續提升客單價與使用黏著度；二是打造夥伴生態系，藉由擴大互補合作夥伴與虛實通路，減少發掘新用戶的成本，擴大可觸及的潛在用戶；三是深入分析消費數據，發掘具消費意願或消費力的族群。

針對會員制變化，資策會MIC表示，在受調查消費者中，有33.5%消費者已訂閱外送會員制，年成長2.3%；會員常用前5大平台依序為foodpanda、Uber Eats、foodomo、蝦皮美食外送與PXGo!小時達；非會員更愛用foodpanda（72.6%）勝過Uber Eats（58%）。

MIC調查也顯示，消費者開始增加餐飲熟食、生鮮雜貨以外的購買品項，「生活用品」的常用度較2021年成長3%、「冷凍冷藏」從14.3%成長至16.5%，特別是家長族群外送生活用品與冷凍冷藏的增幅最明顯。

調查顯示，「餐飲熟食」仍為最大宗外送類別，整體常用度卻下滑至2022年85.3%，第2大宗「生鮮雜貨」（22.9%）僅成長0.9%。

資策會MIC觀測消費力兩大指標「每次平均消費」與「單筆最高消費」變化，針對每次均消，超過300元的消費者較2021年增加7.9%、超過600元比例首度突破1成、超過1000元的高消費力族群小幅增加1.4%。觀察單筆最高額，超過600元的消費者（43%）增加5%、超過1000元者（21.7%）增加2.1%。

此外，消費者習慣使用的外送支付工具也發生黃金交叉，使用行動支付較2021年成長6.9%，正式成為僅次於信用卡的第2大外送支付工具，超越原先第2名的現金，其衰退幅度達7%。

外送大調查調查時間為2022年第4季，採取網路調查，為期1個月，有效樣本數2500份。（編輯：趙蔚蘭）1120223