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平台更改外送薪資 勞動部：要求業者說明配套

2023/2/20 16:13
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（中央社記者曾以寧台北20日電）外送平台業者日前更改外送薪資，外送員感嘆形同變相減薪。勞動部今天表示，這星期將要求業者到勞動部說明變動情形與配套措施，未來也將規劃協助業者與外送員建立溝通管道。

勞動部勞動關係司長王厚偉今天接受中央社記者電訪表示，勞動部一向主張，平台業者在調整外送員相關條件前，應提早充分說明、溝通，以往平台業都會事先溝通，這次卻沒有，作法並不恰當，也容易引起外送員的疑慮與不滿。

王厚偉表示，這星期內將要求業者到勞動部說明變動情況，與相關配套措施；此外，未來也將規劃協助建立平台業者與外送員間的溝通管道。

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台灣民眾黨立委賴香伶今天與全國外送產業工會理事長陳昱安、桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎、台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪、新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華等人，共同舉行「外送平台賺爽爽，9成司機哭慘慘」記者會。

賴香伶在會中指出，Uber Eats日前更改外送員的外送薪資，業者不僅沒有與外送員協商，且僅以系統片面告知，疫情3年來導致經濟型態改變，外送員卻變成最廉價的勞工。（編輯：陳政偉）1120220

#勞動部勞動關係
#賴香伶
#王厚偉
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