foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

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外送平台foodpanda公開年度外送手搖飲數據，台中市位居全台最愛訂飲料城市的第1名；珍珠粉圓則是最熱門的配料。（圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社記者賴言曦台北11日電）外送平台foodpanda今天公開年度外送手搖飲數據，台中市位居全台最愛訂飲料城市的第1名；被網友戲稱「連空氣都含糖」的台南市則是全台最愛喝無糖手搖飲的城市；選擇手搖飲甜度方面，微糖最受消費者歡迎。

foodpanda透過外送大數據統計後指出，過去一年，台中市的飲料訂單占全台約2成，相當於每5單飲料訂單就有1單是送到台中人手中，至於其他前5名愛訂手搖飲的地區則分別為新北市、桃園市、台北市及高雄市。

foodpanda統計顯示，平台上訂購飲料最多次的消費者也位於台中市，該名消費者過去1年訂購外送飲料超過600次，相當於每天訂2次飲料。另外，平台上訂購手搖飲數量位居全台前1%的消費者，每年訂購飲料外送的次數也平均落在百次以上。

外送手搖飲甜度選擇方面，foodpanda表示，台南市消費者訂購飲料外送時，選擇全糖與少糖（8分糖）的比例相加不到5%，反而無糖手搖飲數量占比超過3成，為北中南3區域中最高，相當於平台上每3名台南市消費者，就有1人選擇無糖飲料；相比之下，最常選擇全糖飲料的則是台北市，為台南市的2倍。

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綜觀全台數據，foodpanda指出，微糖（3分糖）是最多台灣人訂購手搖飲時的甜度選擇，占比超過4成以上。

至於手搖飲配料部分，foodpanda指出，前5大熱門配料中，第1名為「珍珠粉圓」，其他依序為椰果、布丁、仙草凍及芋圓。另外，foodpanda觀察平台消費者最常訂購的水果茶品項，統計出最常加入茶飲的水果分別是檸檬、梅子、百香果、柳橙和金桔。（編輯：趙蔚蘭）1110711