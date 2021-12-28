foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣

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（中央社網站28日電）外送平台foodpanda公布2021年度外送美食排行，奶茶首度奪冠，去年冠軍甜不辣退居第2，第3名則是鍋貼。foodpanda進一步觀察各縣市熱門餐飲，基隆市、新北市、屏東縣等10縣市冠軍都是奶茶；而台北市最愛點甜不辣，高雄市則是肉燥飯。

富胖達股份有限公司（foodpanda）發布新聞稿指出，匯集全台外送訂單數據，從美食外送、生鮮雜貨及各型態外送需求，發現今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響消費者點餐習慣，健康餐盒外送訂單年度成長超過兩倍、生鮮雜貨外送更異軍突起，便利性及多元性成為消費者採購重點。

foodpanda表示，年度餐點多以台灣傳統小吃為主，消費者訂購外送的餐點類型貼近日常，以台式小吃、速食及手搖飲料稱霸年度排行。今年冠軍奶茶的全台訂購量加起來已超過千座台北101大樓，近半數縣市的熱門餐飲冠軍都是奶茶，成為台灣消費者不分南北的年度最愛。

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foodpanda說明，甜不辣餐點多元，買鹹酥雞點甜不辣，或是買滷味點甜不辣，統計訂購量時也會算在「甜不辣」品項；米血也是同樣計算方式。

根據foodpanda全台外送熱門餐點冠軍地圖：

奶茶：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣

甜不辣：台北市、新竹市、台中市、彰化縣

四季春青茶：雲林縣

鍋貼：嘉義縣

米血：嘉義市、台南市

肉燥飯：高雄市

紅茶：花蓮縣

脆皮雞排：金門縣（編輯：王靖怡）1101228