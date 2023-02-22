全台首例 超商機器人外送員3/1起將穿梭高軟送餐

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）全台首例，工研院打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，將自3月1日起在高雄軟體園區的統一超商試營運AMR外送服務一年，為園區上班族送餐到門口。

工研院今天發布新聞稿指出，自主式移動機器人AMR（Autonomous Mobile Robot）在餐廳內送餐已不稀奇，機器人走出餐廳外送到府將成現在進行式。經濟部技術處補助工研院打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，今天與統一超商共同宣布，自3月1日起在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運AMR外送服務，園區上班族在辦公室就能輕鬆用手機APP點餐，享受機器人外送員送餐到門口的便利。

經濟部技術處專委張能凱表示，近年全球服務型機器人需求高速成長，其中物流機器人在整體銷售量占34%，預估2027年全球物流機器人市場產值可達到494億美元。工研院開發的AMR無人智慧物流技術去年在高雄大南方展中首度亮相後，經過半年精進，打造出全台第一個機器人外送員Cubot ONE，並將於高軟園區展開為期一年的試營運。

張能凱說，Cubot ONE在技術上不但能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄電梯；在服務上則與foodomo APP實際串聯，一鍵下單就可外送到園區各樓層。這次試營運是經濟部繼無人船、無人機之後，為高雄亞灣5G AIOT創新應用落地再添一筆，期待未來有機會拓展至不同面向，如智慧商店、智慧旅館、智慧餐廳等服務。

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工研院副院長張培仁表示，AMR無人智慧物流技術整合C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、5G連網整合技術及專利車體設計，打造全台第一個可以在室內、外自由穿梭移動的機器人外送員Cubot ONE，具備「精準領單」、「安全外送」、「跨樓送單」三大特色，能精準接收訂單、執行外送任務，安全地避開行人或障礙物、跨越地形障礙，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送。

AMR無人智慧物流技術自3月1日起至12月31日在高軟園區試營運，將作為無人外送示範據點，高軟園區國城大樓A、B、C棟辦公人員，可透過手機使用foodomo APP訂購7-ELEVEN軟科門市商品，並選擇由Cubot ONE外送，約10至15分鐘內即可在指定地點領取訂購商品，除了讓消費者避免人群接觸，也節省出門排隊候餐時間。（編輯：黃世雅）1120222