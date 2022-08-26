科技零售當道 統一超首創偏遠地區無人機外送服務

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統一超商宣布投入2大無人外送測試計畫，包含能自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流車，將在高雄商辦大樓運行；以及攜手中光電，推動全新無人機外送模式，盼解決偏遠地區人工外送痛點。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月26日

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（中央社記者曾智怡台北26日電）瞄準外送無人化趨勢，統一超商宣布投入2大測試計畫，包含能自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流車，將在高雄商辦大樓運行；以及攜手中光電，推動全新無人機外送模式，盼解決偏遠地區外送痛點，首波將於新竹地區完成測試。

統一超商今天發布新聞稿表示，與工研院簽訂合作備忘錄，加入「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，串聯統一集團外送平台foodomo，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務，預計將於10月正式在高雄商辦大樓運行。

統一超商說明，此為在地首輛可於室外、室內配送、自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流車，未來將以高軟7-ELEVEN軟科門市為中心，將鮮食、CITY CAFE直送辦公室門口，每趟次最多可同時載送24份餐點，預估最多節省70%外送員人力成本，有望解決未來少子化、老年化勞動人口短缺問題。

另外，統一集團整合旗下7-ELEVEN、foodomo、康是美、黑貓宅急便4大品牌，透過中光電智能機器人公司（CIRC）最新智能機器人，共同開創全新無人機外送模式，將於今年第4季展開測試。

統一超商表示，為解決偏遠地區人工外送人力短缺、交通不便等痛點，整合科技、零售、宅配等多方資源，將無人機融入外送平台推動全新外送模式，可在短時間內滿足購物不便地區物資補需求，更能帶動外送產業升級，創新外送消費體驗。

統一超商指出，無人機外送模式未來透過foodomo App即可完成選購、結帳、理貨、出貨、配送，下單成功後透過黑貓宅急便宅配物流車隊集運物資、抵達無人機停機坪，最後由中光電智能機器人將物資安全配達指定收貨據點，首波將於新竹偏遠地區完成測試。

未來規劃先以服務偏遠及露營區域開始，另將結合公益計畫，為偏遠地區導入物資，為購物不便區域創造便利性。

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