首款繁中AI聊天瀏覽器開放測試 能翻譯也會寫情書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北20日電）聊天機器人ChatGPT最近討論度極高，軟體科技公司MixerBox搭上熱潮，今天宣布推出全球首款支援繁體中文的AI聊天網頁瀏覽器MixerBox ChatAI，採用與ChatGPT同系列的AI模型GPT-3，即日起先開放台灣用戶測試，除了翻譯還能寫情書。

MixerBox總部位於美國矽谷、研發團隊位於台灣，去年12月推出的免費社交定位神器「冰友」（BFF）在測試階段意外爆紅，短短3天累積逾50萬次下載，至今累積下載量突破300萬次。

MixerBox今天發布新聞稿指出，ChatAI經過台灣在地研發團隊進行繁體中文優化後，透過瀏覽器就能使用最新人工智慧（AI）聊天技術，可以協助使用者創作、翻譯、生成文案，甚至是寫情書。

研發團隊嘗試要求ChatAI創作一首關於台灣的詩，不到1秒就得到回應，內容是：「美麗的台灣，是如此的迷人。美景環繞，海洋和山脈宛如仙境。台灣的美，就在於它的多元文化和獨特的風情。台灣的人民活潑可愛，友善而熱情，他們的熱情和歡笑，讓台灣更加美麗。」

MixerBox ChatAI瀏覽器團隊負責人陳柏均說，MixerBox一直致力於打造讓人們生活更便利的各種Super-Apps行動應用程式，ChatAI瀏覽器就是這樣一款產品，可以讓瀏覽體驗更加便利有趣，MixerBox也在持續探索各種不同可能。

微軟投資的開發商OpenAI去年11月底推出ChatGPT，只要輸入提示字元，包括論文、演講、法律考試等問題都可以在幾秒內得到答案，推出以來使用者已超過1億人；不過也衍生出學生可能透過AI工具寫報告、論文等議題，香港大學已宣布全校禁用ChatGPT。（編輯：郭無患）1120220