國科會擬推出台灣版ChatGPT 防中國偏見論述

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（中央社記者張璦台北13日電）聊天機器人ChatGPT掀熱潮，中國百度也將推出類似的AI應用，國科會官員今天表示，台灣已經著手布局「自己的版本」，且在民主、極權陣營分割趨勢下，台灣擁有繁體中文優勢，可成為行銷國際切入點，也能避免「偏見」論述。

國科會主委吳政忠今天在新春記者會表示，國科會將與各部會合作推出8大前瞻科研平台，目前所需預算合計新台幣349億元；針對其中的人工智慧（AI）布局，他指出，除了台灣AI卓越中心（Taiwan AICoE），AI的倫理、法制也會同步推動。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）參與創立的基金會OpenAI，研發出新款文字生成語言模型工具ChatGPT，目前在使用上仍以英文為主，記者以中文提問實測，ChatGPT的回覆，有時是繁體中文、有時是簡體。

吳政忠指出，ChatGPT的推出確實是大事，國科會全面密切關注；全世界民主、極權陣營出現分割趨勢，繁體中文將是台灣的機會，可以行銷國際，但由於聊天機器人是「你教它什麼、它學什麼」， 可能會有「偏見」，「台灣必須要有自己的（ChatGPT）版本」，1個月前已經請科技辦公室積極布局。

中國網路巨頭百度也將在3月推出類似ChatGPT的應用，取名為「文心一言」。科技辦公室副執行秘書沈弘俊表示，此產品可能會以很多方式，迎合中國的論述，台灣學界有數名學者在關注這件事，台灣要想辦法有自己的ChatGPT，可能是推出繁中版，目前都在討論中。

媒體關切，聊天機器人AI技術背後的大型語言模型，訓練所運用到的基礎建設，是全球最領先科技大廠的等級，台灣學界不見得有資源，訓練出同等級的大型語言模型。

吳政忠表示，人工智慧是重大問題，台灣的科技預算，很難跟谷歌、微軟、美國相比，但台灣「從來不是用預算多贏人家，是靠我們的努力與腦力（brain）」，科技部（國科會前身）先前已補助4所國內大學成立AI創新研究中心，現在已發揮綜效（synergy），AICoE之後也會以國家高度，與國際對應交流。（編輯：翟思嘉）1120213