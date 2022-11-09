布局前沿科技 國科會112年度預算增至545億元

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）國科會112年度編列預算新台幣545.4億餘元，比111年度增約70.6億元，其中包括撥充科發基金、補助太空中心。國科會明年度也將投入布局太空、淨零轉型、AI、資安、量子、前瞻半導體、6G等前沿科技。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會112年度預算案，並邀請國科會主委吳政忠報告國科會及相關預算案並進行詢答。

吳政忠表示，國科會最大使命是扮演產官學研的科技溝通平台，協助妥善配置科技資源，及各部會明年度的科技計畫。將積極投入布局太空、淨零轉型、AI、資安、量子、前瞻半導體、6G等前沿科技。

吳政忠說明，國科會112年度主管預算編列約545.4億元，較前一年度增約70.6億元，主要適用於撥充科發基金約22.4億元、補助太空中心約27.6億元，以及補助4所園區實驗中學建設計畫約8.7億餘元。

吳政忠說明，行政院科發基金預算明年度編列431億元，較111年預算案減少16億元，主要是部分科技計畫屆期退場，及增列基礎科學研究推動內容的增減互抵結果。

至於園區作業基金明年度總支出將達162億元。固定資產投資編列400億元，用於新設及擴建園區的用地取得、基礎設施以及實驗中學新設與維護等工作。

對於基礎研究布局，吳政忠說，國科會將全力鞏固基礎研究、保障經費穩定，因此112年度編列347億元，較111年度成長12%，要支持學研界安心投入長期基礎研究。

關於科學園區發展，吳政忠說，未來科學園區推動會更兼顧開發與生態保育，連結環境永續與淨零轉型等政策，並依據產業創新轉型的需求進行評估，並已規劃要擴建或新設8座園區。

明年工作重點，吳政忠說，國家太空中心明年將依法成立，台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton），也已進入最後的全功能測試階段，預計明年初發射，將可驗證10項台灣自行研發的關鍵元件與技術。

吳政忠說，關於2050淨零碳排，國科會今年底將提出淨零科技方案，將以永續及前瞻能源、低碳或減碳、循環、負碳與社會科學等5大淨零科技領域推動。

此外，吳政忠說，國科會明年規劃成立國家級「台灣AI卓越中心」，要結合跨部會資源、完備、AI生態系，並推動「資安科技研究中心」，整合台灣學術資安關鍵議題，搭建國際科研合作平台。（編輯：翟思嘉）1111109