ChatGPT除了陪聊 可能取代哪些工作？創辦人這麼說

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AI聊天機器人ChatGPT風靡全球，但許多爭議也伴隨而生。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

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（中央社網站22日電）美國開發公司OpenAI打造的AI聊天機器人ChatGPT去年11月推出後風靡全球，成為史上成長最快的消費者應用程式，被譽為「最強AI」，爭議也伴隨而生。除了陪你聊天，ChatGPT能做什麼？引發什麼爭議？可能取代哪些人力工作？中央社整理資訊帶你了解。

ChatGPT是什麼？

ChatGPT（全名：Chat Generative Pre-trained Transformer；ChatGPT自稱中文全名為「對話生成預訓練模型」）是由Open AI打造、根據大型語言模型開發的AI聊天機器人，可以理解使用者輸入的內容，生成符合需求的回答及資訊。

（圖取自ChatGPT網頁chat.openai.com）

可以應用在什麼地方？

ChatGPT應用層面廣泛，可以日常對話、搜尋資訊、協助翻譯，還能寫小說、新聞稿。以下為應用功能：

1.聊天機器人

可以理解用戶語言進行生活性的對話，輸入「心情好差」「和朋友吵架怎麼辦」等問題，ChatGPT會以人性化口吻回應，並列出可能解決辦法。

2.蒐集資訊

可以像搜尋引擎般提供各種問題解答，例如常識或技術問題、歷史事件等等。

3.翻譯

可以將一種語言資料轉換為另一種語言版本。

4.文本生成

可以協助編寫程式碼、撰寫文章，文章體裁不限，故事創作、新聞稿、詩歌皆可完成。

除了上述功能，還可以文本摘要、情感分析，或是串接圖庫或LINE，協助找圖、讓使用上更為便利等。

（圖取自ChatGPT網頁chat.openai.com）

（圖取自ChatGPT網頁chat.openai.com）

ChatGPT風潮有多熱？

ChatGPT去年11月推出，今年1月活躍用戶估達1億，是史上成長最快的消費者應用程式。

根據App資料分析業者Sensor Tower數據，TikTok在全球推出後花了約9個月達到1億用戶，Instagram則用了2年半的時間。

推出初衷

OpenAI是由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及37歲創業加速器Y Combinator前總裁阿特曼（Sam Altman）創立，OpenAI官網指出，公司成立的關鍵使命是確保AI造福全人類。

阿特曼說，許多公司也有類似語言模組，但基於各種不同理由不計畫公開，但他堅信讓人們提前感受AI的存在很重要，看見好處、發現缺點及其侷限，才能讓世界預先了解這個即將發生的未來。

創業加速器Y Combinator前總裁阿特曼是OpenAI創辦人之一。（路透社）

爭議

ChatGPT推出後，衍生道德、抄襲、假新聞等爭議，部分國家及組織相繼祭出禁令。

哥倫比亞的法官巴迪亞審判一起孩童醫療權案件，在準備判決期間參考ChatGPT回應，雖他堅稱向AI提問不會使人失去判斷及思考力，仍引發議論。

中國網路16日瘋傳一則「浙江省杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」的新聞稿，杭州警方隨後證實消息不實，已介入調查。據中國媒體報導，這是使用當紅的聊天機器人編造的假新聞。

為了防止學生利用AI聊天機器人撰寫論文，香港大學宣布全校禁用ChatGPT。台灣大學表示，仍在研議階段。

阿特曼接受富比世（Forbes）專訪時坦言，他也擔心AI工具可能產生威脅，例如未經同意生成他人私密影像，「如果指著那些服務供應商說『你不能做這些事情』就有用，那就太好了。但不可避免的，未來人們還是會繼續使用開源模型，大多數會是好的狀況，但總會有壞的事情發生。」

阿特曼推文表示，AI將劇烈改變人們的生活，迅速發展很誘人，卻也令人恐懼，社會需要時間適應。未來會有更多挑戰迎面而來，例如偏見以及令用戶不安的內容，「但我們還需要時間釐清該怎麼做，監管機制將是至關重要的。」

ChatGPT如何營利？

ChatGPT 2月1日推出付費訂閱版本ChatGPT Plus，月收20美元，率先於美國推出；原來免費版仍維持不收費模式。

阿特曼曾表示，由於運算成本太龐大，將在某個時間點轉為收費模式；這也意味，想嘗鮮的用戶得加快腳步了。

ChatGPT未來走向？

ChatGPT未來可能逐漸走向商業應用、客製化。

專家認為，ChatGPT可以準確回答簡單問題、排憂解惑，像蘋果語音助理Siri進化版，現階段好玩居多，未來有機會發展成商業應用，例如全天候自動客服。

OpenAI 2月16日宣布，將開發升級版ChatGPT，開放用戶依個人需求調整，同時努力化解人們對AI存有偏見的擔憂。

LINE台灣技術長陳鴻嘉表示，ChatGPT的大型語言模型技術會改變市場生態系，比較簡單的工作例如網路小編，以前要從零開始學習，現在可以透過這項技術生成基本版的內容，再透過人力修正，但這項技術不會完全取代人類。

針對ChatGPT可以編寫程式碼並協助除錯，哥倫比亞商學系教授內策爾認為，ChatGPT用途主要是加強而非完全取代，未來工程師職位可能會因此變少，但編寫程式可以更有效率。

阿特曼曾在推文中提到，現階段不適合倚賴ChatGPT做重大決策，它的穩定度、真實性都還有待提升。不過，他曾在去年初表示，AI工具未來可以執行「有才華的人」才能做的事，創意領域首當其衝，最後才是體力勞動。

如果將「AI是否會取代人類」這題問ChatGPT，會得到什麼答覆？

ChatGPT這麼回答：「這不是一個簡單的答案，目前，AI還沒有達到能夠完全替代人類的程度，AI技術可以作為人類的輔助工具，但在可見的未來內，它不太可能完全取代人類。相反，它可能會改變人類的工作方式和生活方式，並且為人類帶來更多的便利和效益。」（編輯：李念庭）1120222