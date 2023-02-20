防ChatGPT代筆備審資料 招聯會：強化第2階段口試實作審查

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，衍生出考生可能透過AI代筆備審資料議題。對此，大學招生委員會聯合會將在5月初前開會討論，強化第2階段口試、筆試及實作展演等審查。

中央大學今天舉行永續發展成果記者會，媒體聯訪時問及大學如何防範高中甄選以ChatGPT代筆學習歷程檔案。大學招生委員會聯合會執秘、中央大學教務長王文俊表示，大學申請入學第2階段指定項目甄試大約需要在5月初送交，常委會將在5月以前開會討論。

王文俊提醒，各大學未來進行備審資料審查時，應該多加留意備審資料是否雷同，口語化表達是否與高中學生程度不相配，在第2階段口試、筆試或實作展演，建議教授在筆試、口試要特別謹慎，可以提出與備審資料相對應問題檢視學生。

ChatGPT對大學校園的影響，中央大學校長、大學招生委員會聯合會召集人周景揚說，ChatGPT的出現是人工智慧發展歷程，未來人工智慧一定會更精進，可以做很多事，在教育領域如何善用有效工具，讓老師、學生受惠、精進教學、研究發展，教務處已經規劃舉行專案會議。

王文俊表示，已經對全校教師發出15題問卷，讓教師表達對於未來ChatGPT在教學、學生學習的意見，預計下週收集完畢，交由人工智慧相關專長的教師及主管組成委員會，希望提供教師未來運用ChatGPT方法，加強正面效果，降低負面影響。

王文俊說，理解學生會想利用工具輔助寫作業、交報告，但老師也不會盲目讓學生得到好分數，如果大家都用一樣的工具，就會得到大同小異的內容，老師是會看出來的，再加上報告、口試表達等方式，都能嚴謹檢視學生作業內容。（編輯：管中維）1120220