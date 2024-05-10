勞動部發函外送平台業者 呼籲外送員報酬明確化

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）外送員與平台業者屢因報酬費用衍生勞資爭議，勞動部今天說，外送員的報酬應明確化且具可預測性，3月已正式發文給2外送平台，希望業者慎重思考工會所提報酬應透明的訴求。

保障食物外送員權益，勞動部定期與外送員工會、平台進行平台溝通會議，勞動部勞動關係司司長王厚偉今天分享近期溝通平台討論內容。

王厚偉表示，從民國112年7月起，勞動部已經召開5次對話平台對話會議，針對基本外送費用透明化及申訴停權制度邀請6個外送員工會以及2大外送平台進行討論。

王厚偉說，外送工會針對基本外送費用已有共識，認為主要報酬包含接單費、哩程費、等餐費及樓層費，平台若在不同時間點要激勵同仁接單，可能會也一些動態費，像是雨天鼓勵外送員接單等。

王厚偉表示，長期以來，工會都認為平台業者給的報酬費用並不透明進而衍生爭議，而經過幾次會議討論，勞動部也認同工會訴求、認為報酬應明確化且具可預測性，因此3月已正式發文給2外送平台，希望業者慎重思考工會提出的訴求。

另外，工會也有提出外送員常被不當停權，可能影響外送員收入等。王厚偉說，工會可以接受合理懲處，但是必須要讓外送員知曉是何時、何地、為何遭客訴，過去外送平台因擔心不必要影響，因此都拒絕提供外送員被停權的原因，「陷入各說各話的情況」。

王厚偉指出，外送平台應該訂出清楚的停權標準，讓外送員可以遵循，或是透過第三人來檢視看是否構成停權行為。

王厚偉說，工會已提出訴求，呼籲2家外送平台業者應盡可能照顧外送員權益，把外送員當作工作夥伴。（編輯：陳政偉）1130510