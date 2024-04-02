勞部推企業內紛爭解決機制 盼訴訟前弭平勞資爭議

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（中央社記者張雄風台北2日電）為促進企業內部勞資溝通順暢，避免走向調解、訴訟，勞動部推行「建置企業內紛爭解決機制」計畫，由專人入廠協調，藉此加強勞資雙方溝通互動。

勞動部勞動關係司長王厚偉今天分享勞資調解個案，他提到，嘉義基督教醫院工會因勞動條件改善與津貼福利與醫院進行協商，但雙方關係一度緊張，工會發起運動，員工舉牌在中午繞行醫院抗議。

王厚偉說，後續由勞動部請資深調解人入廠進行輔導，透過利益型協商訓練了解到勞資雙方立場本就不同，達成共識才讓協商順利進行。

勞動部今天舉辦例行業務說明會，王厚偉表示，另外像是立榮航空公司企業工會與公司，在109年受疫情影響，雙方對於勞動條件提升一直無法從協商中獲得具體共識，後續也是由勞動部進入協調；現在雙方暢通聯繫管道，勞資關係更加緊密、和諧。

王厚偉指出，相信很多企業員工可能會對管理層很多不滿，但公司不知如何協調；因此勞動部推動「建置企業內紛爭解決機制」計畫，藉此解決企業內潛在衝突，預防勞資爭議。

王厚偉說，平均每年約有10家企業來申請，為的就是即時掌握與透過良好協商模式，尋求共識解決紛爭，避免雙方走向調解甚或法院訴訟。

王厚偉認為，有些企業的觀念是「生命會找到自己的出口」，對於勞資問題裝做沒看見，這個心態不對，雖然不像財務問題會立即反映，但勞資關係稍不注意，久了後就會愈來愈誇張；他提到，公司管理、基層員工的世代不同，成長背景不同，呼籲企業轉型「不只是生產，還有管理觀念」。

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勞動部統計，計劃從開辦迄今申請輔導單位包含製造業、住宿業、醫療業、批發零售業等，約計150家工會或事業單位申請入廠輔導，已輔導人數約2000人，另接受入廠輔導經驗的勞資雙方，回饋意見均表示對於提升職場溝通應對方法及團隊溝通協商技巧非常有幫助，整體滿意度達9成以上。

勞動部將於今年4月17日、6月13日及10月17日分別在中部、南部及北部辦理3場次員工關係經驗分享活動，同時也開始受理為期一天的導入訓練或個案輔導課程，歡迎有興趣參加本計畫的事業單位、工會或勞資會議洽詢、報名。（編輯：陳政偉）1130402