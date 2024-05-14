Uber Eats併foodpanda台灣外送事業 公平會：關注市場集中度變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北14日電）Uber Eats今天宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，不過交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會表示，此案是外送兩大龍頭結合案，對市場影響不容小覷，將聚焦市場集中度變化、單方效果及協同效果，不排除召開公聽會或座談會。

Uber Eats台灣總經理李佳穎今天宣布，已簽署協議，併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。

公平會副主委陳志民告訴中央社記者，目前尚未收到結合申請，但兩家公司屬於外送平台的兩大龍頭、市占率很高，應會達到結合申報門檻，依法須向公平會提出申請。

陳志民分析，此案屬於水平結合，現在Uber Eats、foodpanda各自市占率、營業額都頗高，結合案勢必受到外界矚目。

陳志民說明，首先會關注結合後的市場集中度增加多少，「這會是很大重點」；接著觀察結合後的單方效果，存續公司漲價能力會不會因此提高。

如果結合後，公司握有更大市場力，對於餐廳的議價能力、談判能力更高，陳志民解釋，必要時會以附負擔的方式，要求業者遵守一定的行為要求。

三是考慮協同效果，結合後，會不會使外送平台業者更容易採取一致性行為，如聯合訂價等。

陳志民提到，對事業而言，結合後應可降低成本，有利於提高服務品質、提供多元化餐點或服務，這是公平會期待看到的正面效果，但不可諱言，也存在業者濫用市場力的可能性，因缺少競爭壓力，而出現降低服務品質，對餐廳或消費者實施不公平競爭手段，這些是可能出現的負面情況。

疫情以來，外送服務更為興盛，已經成為民眾生活中常見的消費行為，如今兩大外送龍頭業者結合，高度受到矚目，陳志民表示，必要時，不排除召開公聽會或座談會，多方了解各界意見。（編輯：張若瑤）1130514