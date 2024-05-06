各級學生5年少28.3萬人 大專占半數、高中減幅大

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（中央社記者許秩維台北6日電）少子女化現象下，教育部最新統計，112學年各級學校學生約404.2萬人，比107學年少28.3萬人，這5年來就減少人數來說，大專生少了15萬人最多，以幅度而言，高中生減幅20%最大。

教育部今天公布112學年學校基本概況統計結果，包括各級學校數、學生數、畢業生數等資料。

根據教育部統計，112學年幼兒園共6699所，國小2624校、國中735校、高中508校、大專145校；與107學年比較，112學年幼兒園增351所，其中公共化幼兒園增514所，增幅近2成4，主因是持續擴大幼兒教保服務公共化，至於中小學和大專學校數都比107學年略減。

學生數方面，112學年各級學校學生共404.2萬人，比111學年減6.2萬人（1.5%），以大專少4.5萬人（4%）最多，各學制僅國小生反增1.3萬人（1%），可能是生肖影響；持續受少子女化影響，112學年各級學生數比107學年少28.3萬人（6.5%），大專生少15萬人最多、高中減幅20%最大。

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教育部表示，111學年各級學校畢業生共83.3萬人，比110學年少1萬人（1.1%），各學制僅國小畢業生增0.8萬人（4.5%），其他學制均減少；同受少子女化影響，111學年各級學校畢業生總數比107學年減12.5萬人，以高中減6萬人最多。

教育部提到，近5年間國高中平均每班學生數呈逐年下降趨勢，國中由107學年27.1人降至112學年25.9人，高中由34.5人降至31.2人；近5年間國高中生師比也逐年下降，以高中下降較多，生師比由107學年15.3人減至112學年13.3人。（編輯：陳清芳）1130506