科技類大專生占比4成6最高 人文類5年少3.8萬人

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（中央社記者許秩維台北6日電）教育部今天公布最新統計，112學年科技類大專生約51.4萬人，占比46.9%，比107學年提升；人文類大專生約20.7萬人，占比18.9%最低，相較於107學年，5年間減少3.8萬人。

教育部今天公布112學年學校基本概況統計結果，包括各級學校數、學生數、畢業生數等資料。

學生數方面，依教育部資料，112學年各級學校學生共404.2萬人，比111學年減6.2萬人（1.5%），以大專生少4.5萬人（4%）最多；受少子女化影響，112學年各級學校學生數比107學年少28.3萬人（6.5%），以大專生少15萬人最多。

教育部統計也顯示，112學年高中生共55.8萬人，普通科占比由107學年43.2%增至111學年50%，專業群科占比由107學年41.7%減至112學年38.7%；112學年大專生共109.5萬人，比107學年減15萬人，碩博班學生微增，學士班減14.9萬人。

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如以學科分類觀察，112學年大專生以科技類占比46.9%（51.4萬人）最高，以人文類占比18.9%（20.7萬人）最低，科技類、人文類大專生占比分別較107學年增加3.6個百分點、減少0.8個百分點，人文類大專生5年減少約3.8萬人。

另外，112學年STEM（科學、技術、工程、數學）領域學生數共37.4萬人，STEM領域學生占整體大專生比率從107學年31.4%增至112學年34.2%；STEM領域的研究生人數和占比，也從107學年7.8萬人（19.9%）增至112學年8.5萬人（22.8%）。（編輯：張雅淨）1130506