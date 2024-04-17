大學退場僅10師轉任他校 教長：鼓勵往業界發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）國民黨籍立委萬美玲今天指出，近年走向退場的大學，只有10名教師在教育部的協助下，轉到其他學校任教。教育部長潘文忠則解釋，近年很少學校在擴大規模，政策也鼓勵往業界發展。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠專案報告「教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策」。教育部的書面報告提出最新數據，大專總數從民國100年的163所，到112年降為145所（包含合併、退場），學生總數從最高峰的135萬餘人（101學年度），到112學年度已剩88萬餘人。

中國國民黨籍立委萬美玲質詢時指出，近年退場的大專合計有400多名教師，扣掉退休，還有200多人需要找工作，卻只有10名教師在教育部的協助下，成功轉到其他學校任教。她認為這個數字太低，教育部應拿出更多的方法，維護教師權益。

潘文忠則解釋難處，多數學校都面臨同樣的問題（應指少子女化、經營危機），很少有學校擴大規模。因此教育部除了透過退場基金代墊資遣、退休慰助金，避免教職員都拿不到錢外，政策上也努力媒合，鼓勵教師轉到產業界發展。

國民黨立委柯志恩則關注學生安置，往往是「弱轉弱」，擔心轉學後沒幾年，又再一次面臨學校退場。且過去發現接受安置的學生，後續退學率都偏高，幾乎是一般學生的2倍。

潘文忠則強調，不會把學生安置到預警、專案輔導的大專。且每一所學校退場，教育部都是直接進到校園內與學生溝通，盡最大力量安置學生。

另外，即將擔任行政院長的卓榮泰，日前宣布教育部長由現任中山大學校長鄭英耀接任。今天教文會上，多名立委問及潘文忠交棒的心情，潘文忠回應：「如願以償。」

被問及7年多任期中的遺憾，潘文忠說，每次發生校安問題，都讓他相當難過，教育部近期修正「校園霸凌防制準則」及「輔導管教注意事項」，就是為了避免重蹈覆轍。

潘文忠也提及，少子女化對教育的衝擊非常大，他任內投入大量經費在學前教育，未來要如何提升出生率，有待行政院新團隊持續努力。（編輯：陳政偉）1130417