花蓮賑災 桃市家長會長協會與立委合募120萬

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（中央社記者葉臻桃園12日電）國民黨立委萬美玲與桃園市家長會長協會為花蓮地震募集到新台幣120萬元，將指定用於受損的花蓮縣縣屬高國中小及附設幼兒園，其中20萬元指定給被落石砸傷昏迷的黃姓建教生。

花蓮近海3日發生規模7.2強震，桃園市家長會長協會理事長、立委萬美玲，和桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福等人發起送愛到花蓮募款活動，共募集新台幣120萬元，今天召開「送愛到花蓮－地震災後重建校園」記者會。

萬美玲指出，她和呂朝福及12區總會長發起募款，3天就募得120萬元，將以桃園市家長會長協會名義捐款至花蓮縣政府開立的「重大災害民間賑災捐款專戶」，並會指定用於「0403地震受損之花蓮縣縣屬高國中小及附設幼兒園」。

萬美玲說，在花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，因為搭交通車上班途中碰上地震，被落石砸車、受傷嚴重仍重度昏迷；她得知黃生家境清寒，在與桃園市家長會長協會幹部討論後，決議把120萬元善款中的20萬元指定給黃生，希望黃生能早日脫離險境；花蓮縣長徐榛蔚也寫信表達對捐款的感謝。（編輯：林恕暉）1130412