花蓮強震釀災 國民黨團籲中央協助地方救災

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（中央社記者王承中台北3日電）花蓮發生規模7.2強震，全台有感。國民黨團今天召開記者會為台灣祈褔，也呼籲中央協助地方救災，國民黨團書記長洪孟楷表示，地方政府已反映當地救援量能不足，需要中央政府即刻派遣人力、物力協助救援。

花蓮縣今天上午發生芮氏規模7.2地震，劇烈搖晃全台有感，各地陸續傳出災情。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇、張嘉郡、羅智強、徐巧芯、許宇甄，以及國民黨立委黃建賓、羅廷瑋等人召開記者會為台灣祈褔，也呼籲中央政府協助地方救災。

洪孟楷指出，中央政府應即刻盤點相關物資、人力，投入花東地區的救災行動，地方政府已反映當地救援量能不足，需要中央政府即刻派遣人力、物力協助救援。

台東縣區域立委黃建賓表示，他一早跟台東縣政府聯繫，經過盤點，台東縣除零星災害，未有重大災情發生，台東縣政府也組成搜救隊，攜帶相關搜救器材，前往花蓮縣支援。

黃建賓指出，花東救災人力、物資相對不足，希望中央政府能責成相關人員，趕快前往災區會勘，必要時提供災區人力、物力的支援，希望災後能盡快恢復，讓災民盡快度過難關。

羅智強指出，過去每逢地震，都有國家級警報，但今天很多人沒有收到。災害發生時，民眾對不確定的恐懼必須要趕快平撫，國家級警報可以讓大家掌握狀況。

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許宇甄表示，今年1月9日，中共發射衛星，就收到兩次國家級警報，為什麼今天地震都沒有收到國家級警報，難道國家級警報只有選舉的時候才會響，政府應該說清楚講明白。

王鴻薇指出，這次花蓮受災慘重，行政院相關首長應該有人到現場勘災，提供最直接的協助，教育部應該針對花蓮各級學校受災狀況，給予立即援助，確保學生安全與受教權，全台各級學校應全面檢視校園建物安全。（編輯：謝佳珍）1130403