3鄉鎮市長2議員補選 朱立倫：每席都很重要

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）立委大選後，牽動3鄉鎮市長及2議員要補選，國民黨主席朱立倫表示，因選情不一，有和無黨籍合作，也有非綠團結，國民黨都全力以赴，因每席都很重要。

今年立委選舉，台中市議員黃仁與宜蘭縣議員陳俊宇轉戰立委成功；另鄉鎮市長部分，苗栗市長邱鎮軍、雲林縣虎尾鎮長丁學忠、台東縣大武鄉長黃建賓也當選立委，計有2席議員、3個地方首長職缺須辦理補選。

朱立倫今天上午在台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、國民黨立委黃建賓陪同下，前往大武幫國民黨提名大武鄉長補選參選人王景昌加油打氣，分別到大武天后宮上香祈福及大武文化健康站。

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朱立倫接受媒體聯訪表示，這次全國有5席的鄉鎮市長及議員要補選，各地選情不一，有些是和無黨籍合作，有些就是非綠團結，唯一就是全力以赴，要在最基層選舉打下基礎，在地縣市長、議長、立委都會全力幫助，因為每一席都很重要。

民進黨提名的大武鄉長補選參選人蕭國書表示，他參選是為了找到新的產業，帶動大武鄉經濟及年輕人返鄉，大武是南迴公路過路站，沿線雖有創意景點，但都沒有經濟效益，遊客打卡後就離開，因此應要想辦法讓地方賺到錢，經濟交流，例如廢棄的公路站要活絡，恢復像以前休息站，可做生意，還有規劃一日遊或半日遊景點，才能留住遊客。（編輯：陳仁華）1130321