東部增建戰備道 空軍：配合台9線拓寬納入規劃

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（中央社記者吳書緯台北4日電）空軍今天證實，依戰備需求，配合台9線拓寬工程，將戰備道納入規劃，並持續配合交通部公路局完成各項評估與設計，以降低對地方影響。

國防部先前選定配合台9線縱谷段拓寬計畫中的關山外環道升級為戰備跑道；國民黨立委黃建賓1日於立法院院會就此案質詢行政院長陳建仁、國防部長邱國正；黃建賓表示，他支持國防建設，但戰備道蓋在農田上，尤其花東縱谷農地可說是台東糧倉，要求確保東台灣的糧倉縱谷，希望戰備道的規劃位置再偏移至一旁的既有道路上。

邱國正當時答詢，光是台灣西部地區有戰備道是不夠的，國防部絕對不會為了要做一條戰備道，而影響到交通等，是要將既有的道路拓寬，也能夠讓飛機起降。戰備道的規劃都有與地方政府協調，也都沒有問題，對於黃建賓所說「毀棄良田」一事，將會進行查證再與黃建賓說明。

空軍司令部今天說明，空軍依戰備需求，配合台9線拓寬工程，將戰備道納入規劃，將持續配合公路局完成各項評估與設計，以降低對地方影響。

台灣目前有5條戰備跑道，4條在高速公路、1條在省道，均在西部地區，分別為國1彰化—員林、國1嘉義—民雄、國1台南—麻豆、國1仁德—岡山；省道為台1線屏東佳冬戰備道。（編輯：郭無患）1130304