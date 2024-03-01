中共衛星飛越台灣中部 邱國正：研判有危害會發警報

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（中央社記者郭建伸台北1日電）中共昨晚發射衛星，火箭路徑經過台灣中部朝西太平洋方向飛行，外界關注國防部為何沒發警報。國防部長邱國正今天表示，研判昨晚火箭屬於原本公告範圍以內，但若偏離或研判可能造成危害，就會發布警報。

國防部昨天晚間發布新聞稿表示，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經過台灣中部朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱國正在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，中共發射火箭，國防部為何沒有發布警報。邱國正表示，中共發射火箭都有透過美國航空管理中心公告，國防部看到公告後會研判發射地點和殘骸落點。

邱國正表示，國防部研判火箭路徑屬於原本公告範圍以內，沒有必要發布警報，但若偏離或研判可能造成危害，就會發布警報，這是國防部固定的做法。

此外，媒體報導，中國國防部發言人張曉剛2月29日表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，根本不存在「海峽中線」。

對此，邱國正回應，海峽中線是一種默契，這麼多年來雙方都謹守這個默契，比喻就如同左右鄰居雖沒有圍牆，但也知道區分你我、互相尊重。

邱國正表示，若不承認存在海峽中線，那意味沒有緩衝餘地，可能會對地區造成更大壓力，應該要多方考慮。

媒體追問，520前中國對台衝突是否可能升溫。邱國正表示，他不知道，需要實際觀察有無動作或徵候。（編輯：蘇志宗）1130301