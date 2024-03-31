柯建銘指在野國會改革法案違憲 藍籲跟上世界潮流

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（中央社記者王承中、郭建伸台北31日電）立法院司法及法制委員會本週將排審國會改革相關法案。民進黨團總召柯建銘今天表示，在野黨所提國會改革法案為自行發明創造，強行通過只是自曝其短，即便表決通過也是違憲，且民進黨團一定會聲請釋憲，「這是最後手段」。

國民黨團書記長洪孟楷則指出，民進黨還在大講違憲的言詞，以為這樣就能瞞天過海。世界各民主國家都有藐視國會的刑責，呼籲民進黨在接下來的國會改革審查要跟上世界潮流，當行政權無法被制衡，就由法治約束，台灣在這次修法一定要補上最後一塊拼圖，民主制度才可長治久安。

立法院司法及法制委員會4月1日將排審立法院職權行使法部分條文修正草案、中華民國刑法增訂部分條文修正草案，以及立法委員互選院長副院長辦法部分條文修正草案等，攸關國會改革的相關法案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天上午受訪時強調，藍白黨團提出的國會改革法案中有涉及需要修憲的條文，卻只提出立法院職權行使法修正版本，例如藐視國會罪最重判行政官員3年有期徒刑、新台幣10萬元以下罰金，「天下沒有這麼離譜的事情」。

柯建銘指出，大法官釋字585號曾解釋，國會調查權不能侵犯到其他監察院、司法院、檢察官權力；另一方面，在野黨要求總統到立法院國情報告要採即問即答，這須透過修憲才能更改。

柯建銘說，司法及法制委員會本來4月1日及3日都排審立法院職權行使法，他跟輪值召委、國民黨立委吳宗憲說，這種重大法案每個題目都應該開公聽會，透過公聽會好好討論再進入審查論戰，而不是透過多數暴力強行通過法案。

柯建銘表示，司法及法制委員會議程後來改為4月3日上午公聽會，下午繼續審查，但民進黨團仍認為不妥，4月1日應該會先詢答。

柯建銘也批評，在野黨提的國會改革法案為自行發明創造，無所不用其極，強行通過只是自曝其短，即便表決通過也是違憲，且民進黨團一定會聲請釋憲，「這是最後手段」。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷則表示，對國會的尊重才是對人民的尊重，各民主國家都有藐視國會的刑責，這是行政權對人民負責的法治精神。即將到來的國會改革法案審查，其中非常重要的就是制定藐視國會罪，這也是民進黨團所不願意觸碰的地方。

國民黨立委吳宗憲說，尊重民進黨團釋憲的權利，但本次國民黨團提出的國會改革主張，跟過去民進黨團的主張類似，精神也相同，且這段期間國家也未進行修憲，為何民進黨當年認為合憲，現在卻認為違憲，顯然民進黨就是雙標。

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針對國會改革，國民黨團所提出的主張，包括增訂藐視國會罪、國會調查權、總統固定到立法院國情報告，並採取即問即答等主張。民眾黨團則提出立法院長選舉改為記名投票、總統赴立法院國情報告時立委提問由總統即時依序回答，並建立國會聽證調查制度、廢止立法院正副院長禮遇條例。

民進黨團提出的國會改革法案，包含完備同意權行使程序，採調查權、調閱權雙軌制，並完備黨團協商及強化秘密會議規則，且要深化性平反對歧視，若國會議員違反自律規範且違法，得為司法移送。（編輯：林淑媛）1130331