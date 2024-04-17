校園事件調查小組全外聘惹議 教長：避免私人關係

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部近期修訂教師解聘辦法，將校事調查小組改為全數外聘，引起教師團體不滿。部長潘文忠今天解釋，是為避免私人關係影響公平公正，現有人才庫除基層教師外，也包含心理、法律專家等。

教育部近期將公告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」草案，針對不適任教師處理方面，明訂校事會議調查小組（3到5人）須全數外聘，不再包含校內人員，引起全國教師工會總聯合會（全教總）等教師團體不滿，擔心外聘委員沒有教育背景、不瞭解校園生態。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告「教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策」，會前接受媒體聯訪，被問及教師解聘辦法的修訂方向。

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潘文忠表示，調查小組全數外聘，主要是在修法的討論中，與會團體代表、專家們希望建立起公正、客觀的處理機制。外聘委員會由主管機關從教育部人才庫先挑出3到5倍人數的方式，再讓學校挑選。

潘文忠表示，教育部去年已培訓11梯次，有80%都是基層教師參與研習培訓，取得列入人才庫的資格，其餘包括心理、法律專家、家長代表等。另外辦法中也明訂，調查小組開會討論時，要邀請校內教師會、家長會代表說明，讓意見更多元陳述。（編輯：張銘坤）1130417