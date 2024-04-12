蔡秀英中年開始學創作 連3屆獲閩客語文學獎

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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部今天頒發第9屆閩客語文學獎，蔡秀英不僅連3屆獲獎，今年度更是2項文類的雙料第1。她中年才開始學創作，從標點符號開始學，謙稱自己是「普通的歐巴桑」。

第9屆教育部閩客語文學獎今天在國家圖書館舉辦頒獎典禮，共有397件作品參賽，選出57名獲獎者。

蔡秀英是文學獎常客，連續3屆（第7到9屆）獲得閩客語文學獎名次，今年以「紅跤蹄的故鄉」拿下閩南語現代詩類社會組第1名，並以「擉算」獲得閩南語散文類社會組第1名。

「紅跤蹄的故鄉」透過少年視角，描述當年政府為擴建清泉崗機場，迫使大肚山台地居民離開家鄉。評審肯定蔡秀英寫作語言成熟，且做了充足的田野調查，是一部難得的作品。「擉算」則是盤點蔡秀英自己的人生，呈現「人算不如天算」的體悟，細膩的語句讓評審印象深刻。

蔡秀英今天受訪表示，她中年經歷失敗的婚姻，曾一度酗酒抑鬱，在女兒的建議下，嘗試報名社區大學課程，後來幸運地獲得作家路寒袖、吳晟等人的指導，開啟文學創作之路。

蔡秀英謙虛地說，她就是一個普通的歐巴桑，剛開始連標點符號都不會，一字一句慢慢學，寫出句子後也會不斷修改琢磨，20年來持續用華語、台語創作，生活態度也為之改變，讓親友跌破眼鏡。

教育部長潘文忠表示，希望透過閩客語文學獎，鼓勵更多人能夠從事閩客語文學創作，也期待藉由獲獎的每一篇精彩作品，為本土語言與文化的傳承提供更多的助力。

今年共有3名雙料得主，除蔡秀英之外，鄭如絜以「桂花若開」榮獲閩南語散文社會組第3名、「阿雲姨仔」獲閩南語短篇小說社會組獎第2名。

另外，王興寶以「日照龍樹坑」獲客語現代詩社會組第2名，並以「殺人無罪」獲客語短篇小說社會組第1名。（編輯：謝雅竹）1130412