郝儀宸獲選新銳譯者指導計畫 挑戰翻譯童偉格作品

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）美國文學翻譯家協會日前公布「新銳譯者指導計畫」名單，新銳譯者郝儀宸將翻譯作家童偉格作品「西北雨」，拓展台灣文學在英語文學世界的能見度。

根據文化部今天發布新聞稿，郝儀宸（Tony Hao）現居美國康乃狄克州，畢業於耶魯大學，主修英語並學習小說寫作、新聞學和文學翻譯，他將接受美籍翻譯名家柏艾格（Steve Bradbury）為期9個月指導，於2024年美國文學翻譯家協會（ALTA）秋季年會中發表成果。

新聞稿指出，「西北雨」2010年獲台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎，以父親與家族為題材，用抒情的筆法呈現幽傷，以及超現實筆觸描述內心深處對親人死亡與愛的記憶。

郝儀宸表示，童偉格在作品中對死亡和家族的探討讓他深受感動，故事樸實抒情，敘述超越時間和空間的維度，希望能透過翻譯，讓英語讀者體現無止境的夢幻閱讀體驗。

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文化部駐洛杉磯台灣書院表示，ALTA「新銳譯者指導計畫」自2015年開辦後已產生來自多元語言的文學譯作，2020年起與台灣展開合作，歷年翻譯文本包含龍應台「目送」、袁瓊瓊「或許，與愛無關」、林奕含「房思琪的初戀樂園」，其中「房思琪的初戀樂園」英譯本即將於5月由美國出版社Harpervia發行。

ALTA創立於1978年，為美國專門從事文學翻譯推廣的組織，提供學術機構、新聞媒體及文學翻譯者各項英譯專業資源，每年固定舉辦年會，促進世界各地的文學翻譯從業人員進行各語言間的文化交流。（編輯：張雅淨）1130402