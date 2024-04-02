更多編輯台推薦新聞：
6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

郝儀宸獲選新銳譯者指導計畫 挑戰翻譯童偉格作品

2024/4/2 16:47（4/2 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國文學翻譯家協會日前公布「新銳譯者指導計畫」名單，新銳譯者郝儀宸（圖）將翻譯作家童偉格作品「西北雨」；郝儀宸盼透過翻譯，讓英語讀者體現無止境的夢幻閱讀體驗。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年4月2日
美國文學翻譯家協會日前公布「新銳譯者指導計畫」名單，新銳譯者郝儀宸（圖）將翻譯作家童偉格作品「西北雨」；郝儀宸盼透過翻譯，讓英語讀者體現無止境的夢幻閱讀體驗。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北2日電）美國文學翻譯家協會日前公布「新銳譯者指導計畫」名單，新銳譯者郝儀宸將翻譯作家童偉格作品「西北雨」，拓展台灣文學在英語文學世界的能見度。

根據文化部今天發布新聞稿，郝儀宸（Tony Hao）現居美國康乃狄克州，畢業於耶魯大學，主修英語並學習小說寫作、新聞學和文學翻譯，他將接受美籍翻譯名家柏艾格（Steve Bradbury）為期9個月指導，於2024年美國文學翻譯家協會（ALTA）秋季年會中發表成果。

新聞稿指出，「西北雨」2010年獲台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎，以父親與家族為題材，用抒情的筆法呈現幽傷，以及超現實筆觸描述內心深處對親人死亡與愛的記憶。

郝儀宸表示，童偉格在作品中對死亡和家族的探討讓他深受感動，故事樸實抒情，敘述超越時間和空間的維度，希望能透過翻譯，讓英語讀者體現無止境的夢幻閱讀體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化部駐洛杉磯台灣書院表示，ALTA「新銳譯者指導計畫」自2015年開辦後已產生來自多元語言的文學譯作，2020年起與台灣展開合作，歷年翻譯文本包含龍應台「目送」、袁瓊瓊「或許，與愛無關」、林奕含「房思琪的初戀樂園」，其中「房思琪的初戀樂園」英譯本即將於5月由美國出版社Harpervia發行。

ALTA創立於1978年，為美國專門從事文學翻譯推廣的組織，提供學術機構、新聞媒體及文學翻譯者各項英譯專業資源，每年固定舉辦年會，促進世界各地的文學翻譯從業人員進行各語言間的文化交流。（編輯：張雅淨）1130402

#文化部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.220