台北文學獎揭曉 黃冠維「過人的方法」獲小說首獎

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）第26屆台北文學獎得獎名單揭曉，黃冠維以「過人的方法」獲小說組首獎，宋臨同以「最淺的抵達」獲散文組首獎，李修慧以「胖電池」獲現代詩組首獎。

鄒子赤以「客居台北雜感四首」獲古典詩組首獎，李智達以「輕一點，好嗎？」獲舞台劇本組首獎。

此外，「台北文學年金」獎助計畫則分別由張傘「門」、洪芳怡「文明女清香遺事」、沐羽「代代」獲得，每人各得獎金新台幣20萬元。

根據台北文學獎官網，由台北市文化局主辦、文訊雜誌社策劃執行的「第26屆台北文學獎」，以「生於火」為號召，本屆除了國內創作者參與外，還有來自美國、加拿大、英國、捷克、愛爾蘭、日本、馬來西亞、新加坡、法國、澳洲、菲律賓、韓國、中國等地的稿件，共有1902件作品競逐獎項，是台北文學獎開辦以來最多的收件數。

其中競賽類小說309件、散文411件、現代詩711件、古典詩185件、舞台劇本108件，年金類178件，經初審、複審、決審各階段評選，得獎名單如下：

小說組首獎：黃冠維「過人的方法」；評審獎：江陵「鍾愛一生查某囝」；優等獎：牧野楊子「蟀箔殼」、劉旭鈞「广州之ˍˍˍˍ？」。

散文組首獎：宋臨同「最淺的抵達」；評審獎：古乃方「叢林槓桿」；優等獎：林駿杰「橫跨太平洋」、Aiko「長短句」。

現代詩組首獎：李修慧「胖電池」；評審獎：謝明瑾「藥是無法濾食的海水──給親愛的弟弟」；優等獎：MBKBN 「取消」、游書珣「怪物的母親」。

古典詩組首獎：鄒子赤「客居台北雜感四首」；評審獎：羅偉「台北郊區寓居四首」；優等獎：小發「草山春行四首」、黃絹文「北城旅懷」。

舞台劇本組首獎：李智達「輕一點，好嗎？」；評審獎：李承寯「中學生日常」；優等獎：倖文「囡」、張哲龍「鯽魚」。（編輯：張雅淨）1130402