全校獨招難解私校招生不足壓力 教育部停止大學自行評估申辦

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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部近日修正要點，不再開放大學自行評估後申請全校獨招。教育部解釋，受少子女化影響，全校獨招已無法緩解私校招生不足壓力，今年2月起不再受理這類申請。

「大學單獨招生申請作業要點」過去規定，私立大學自我評估分析，認為辦理全校獨招較合適，就能向教育部提出申請。但教育部於今年2月23日修正要點，堵了這條路。

要點修正後，除已同意的學校之外，未來各校都不能再申請全校獨招。但宗教、藝術、體育學院；或是新設、改制校系無法及時參與申請、分發管道；以及其他因政策法令或專案計畫，仍在許可範圍之內。

教育部今天回應中央社指出，因少子女化趨勢影響學生來源，全校獨招已無法緩解私校招生不足的問題，且「私立高級中等以上學校退場條例」已提供辦學困難學校配套措施，因此要點修正後（2月23日），就不再受理這類理由的申請。

教育部表示，目前已許可的學校不受影響，包括中信金融管理學院、開南大學、華梵大學等校。獨招將回歸協助大學發展教育多樣性，提供具特殊專長學生適才適所的入學管道。（編輯：李亨山）1130306