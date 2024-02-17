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調查：護理系招生名額創新高 註冊率仍難敵少子化

2024/2/17 15:21
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（中央社記者陳至中台北17日電）台灣近來出現護理人才荒，大學問網站今天指出，大學護理系招生名額創下歷史新高，但仍難敵少子女化的大環境，112學年度註冊率僅75%左右。

大學問網站今天發布新聞稿指出，由於護理人才不足，近年許多大學都增開護理系，而政府112學年度也要求各校護理系招生名額外加10%，使整體護理系名額接近4000人，創下近年新高。

然而，112學年度各校新生註冊率表現不理想，平均為75%左右，全國大一新生為2693人（111學年度為2818人）。大學問分析，護理人才荒並非科系培育不足，而是少子女化所致，尤其是培育主力科技大學，學生來源受到很大的影響。

另外，大學問也提到，台灣護理人才深受國際肯定，因此包括美國、加拿大、澳洲等國，也都在台灣招募英文能力強的護理師到海外職業，甚至可獲取移民資格。海外醫療體系薪資和福利優於國內，也是造成台灣護理人才流失的原因。

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根據大學問網站日前公布的2024高中生最愛百大熱門科系排行，需要通過國考的技專證照考試才能執業的醫藥衛生群科系，整體關注度仍很高。在少子女化、大專縮編的趨勢下，醫藥衛生學群科系不減反增，例如藥學系受社區藥局市場興起影響，學生著重藥劑師考照率高低，呈現選系不選校。

大學問指出，護理系從創立到成熟約須10年，與其新設科系，更應引導普通高中學生，以四技申請入學等管道，投入已建立完整養成機制的科大護理系，透過臨床實習、考照、訓練的完整專業體系，才能有效解決護理人才荒。（編輯：陳政偉）1130217

#少子化
#護理系
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