私校退場審議 公東高工等4私中免除專案輔導

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（中央社記者許秩維台北7日電）教育部今天召開私校退審會，經出席委員1/2以上同意，台東縣公東高工和育仁高中、嘉義市興華高中和宏仁高中等4所私中免除列為專案輔導學校。

教育部今天召開第1屆私立高級中等以上學校退場審議會第17次會議，由教育部政務次長劉孟奇主持，出席委員人數達全體委員人數的2/3。

教育部會後發布新聞稿指出，未來學校財團法人台東縣育仁高中、嘉義市私立興華高中、宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高中、台東縣私立公東高工等以上4校，經退場審議會出席委員1/2以上同意，認定已無私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項各款情形，免除列為專案輔導學校。

創校超過60年且以培訓木工國手聞名的公東高工，先前曾有財務狀況顯著惡化、嚴重影響校務營運等情形，因此於去年5月10日被列為專案輔導學校，給予改善期限2年，引發社會關注。

教育部說明，已於去年5月18日、6月8日前往公東高工瞭解校務和財務狀況，並依法組成查核輔導小組，於去年9月21日實際到校輔導，公東高工也參酌查核輔導小組、技職相關專家學者的建議，學校和董事會更積極籌措資金來減少財務缺口，優化提升整體辦學品質，學校經評估後於今年4月向教育部申請免除專輔。

教育部提到，對於辦學有特色、招收偏鄉弱勢學生的私立高中，教育部除了透過免學費補助，也會藉由私校獎勵補助及各類計畫型補助，持續精進對私立高中的資源投入，以穩定充實教育資源不足地區的技職學校資源，照顧偏鄉學生的受教權益。（編輯：李亨山）1130507