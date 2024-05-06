環球科大退場 雲林縣府接手打造人才培育基地

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）環球科技大學今年7月31日退場，校地由雲林縣府承接，預計1年內完成接管、過戶等作業，未來將與雲林科技大學合作，打造半導體、電動車等產業的人才培育基地。

環球科技大學因財務問題，被教育部列為專案輔導學校，由於期限內未改善，112學年停止全部招生，預計今年7月31日退場，校地由雲林縣政府承接；教育部、雲林縣府、台糖公司等單位今天開會討論細節。

教育部技職司副司長柯今尉表示，依照私校退場條例，環球科技大學今年7月31日停辦，退場後的校產按規定都必須要捐贈給公家機關或中央政府、公立學校。

雲林縣府表達希望承接校地跟建築物，依據其計畫包括部分規劃為辦公廳舍，也與跟雲林科技大學合作，打造人才培育基地。

相關單位今天針對細節討論，另因環科大的負債約有新台幣6.2億元和12棟建築物，縣府會採購部分建築物，支付學校負債，剩餘建築物則由環科大捐贈給縣府。

柯今尉說，為避免對縣府財政造成太大負擔，縣府將分3年支付，接管、過戶等程序預計1年內完成。

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雲林縣計畫處長李明岳指出，環球科大本是教學單位，縣府延續其用途，與雲林科技大學合作，儲備雲林未來2、30年人才，打造半導體、電動車等產業人才培育基地，甚至連結國際。雲林縣勞動暨青年事務發展處部份業務與青年培訓相關，考量作業一致化，評估是否進駐辦公。

環球科大代理校長朱志良說，扣除今年6月畢業生，全校380多名學生（含身障生）在教育部協助下，依照學生意願陸續完成安置；至於教職員工部分，陸續媒合適合工作。（編輯：郭諭儒）1130506