大漢學院停辦師生北上陳情 教長承諾嚴謹審查

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（中央社記者陳至中台北17日電）大漢技術學院預計114學年度停辦，多名教師代表和高教工會今天北上到立法院陳情，擔心會開突襲停辦、惡性退場的先例，教育部長潘文忠則承諾會嚴謹審查。

受少子女化衝擊，位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院，董事會於今年2月決議停辦，本月9日舉辦學生說明會，10日將停辦計畫書提到校務會議報告。

大漢學院教師和工會代表今天一同到立法院陳情，認為董事會在教育部尚未同意的情況下就對外宣布停辦，教育部應主動調查，否則就是護航。

高教工會擔心大漢開了「突襲停辦」的先例，會讓其他學校效法，提前將校產轉變為私產或改辦其他事業，犧牲全體教職員生的權利。

立法院今天邀請教育部長潘文忠報告「教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策」專題報告。中國國民黨籍立委萬美玲質詢時提到，大漢技術學院體質無虞，董事會擔心校產被充公才提前退場。教育部應針對健全和不健全的私校，要有不同的退場應對，如此才能保障師生權益。

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潘文忠表示，大漢技術學院停辦的校內程序仍在進行中，目前還沒提報到教育部。教育部收到案子後，會有嚴謹審查過程，「這是教育部態度」。

依照規定，大漢技術學院的停辦計畫須提校務會議報告，並經董事會通過，再報教育部核定。教育部審查停辦計畫時，會確保符合教職員權益、學生受教權等事項，後續徵詢「私校諮詢會」意見，再提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議。（編輯：陳政偉）1130417