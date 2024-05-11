聯合國大會壓倒性支持巴勒斯坦入聯 以色列大使憤而絞碎憲章

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（中央社紐約聯合國總部10日綜合外電報導）聯合國大會今天以壓倒性多數表決同意讓巴勒斯坦人在聯合國享有更多權利，並支持他們爭取正式會員資格；以色列駐聯合國大使憤而在台上用碎紙機絞碎聯合國憲章。

法新社報導，這次表決主要是象徵性，但以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）仍表達憤怒；巴勒斯坦大使曼蘇爾（Riyad Mansour）則說，這是歷史性之舉。

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）持續在加薩走廊（Gaza Strip）交戰。現為聯合國「非會員觀察員國」的巴勒斯坦今年4月重提2011年的申請，希望成為聯合國正式會員。

巴勒斯坦若想如願，還需要聯合國安全理事會（United Nations Security Council）同意，並在聯合國大會（General Assembly）獲得2/3多數支持。

但在聯合國安理會握有否決權的美國是以色列最親密的盟友，早在4月18日就阻撓這項倡議。

曼蘇爾在今天表決之前說：「我過去站上這座講台數百次，但沒有一次表決比這次更重要，這是一次歷史性表決。」

他還說：「巴勒斯坦終有一天會在自由國家群體中獲得應有的位置。」

但爾登反駁稱聯合國憲章（UN Charter）遭到濫用，並在講台上把列印出來的憲章放入碎紙機以表明立場。

影片來源：גלעד ארדן Gilad Erdan

爾登說：「此例一開，以後可能就會看到伊斯蘭國（Islamic State）或博科聖地（Boko Haram）的代表坐在這裡了。」這兩個都是聖戰士團體。

他還說，這將讓「一個已經部分遭恐怖分子控制的實體」享有作為國家的權利，並將被「一群謀殺兒童的哈瑪斯性侵犯」取代。

美國反對在巴勒斯坦與以色列的雙邊協議之外採取任何承認國家地位的舉措。以色列的右翼政府堅決反對以巴各自建國的「兩國方案」（two-state solution）。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）在表決後說，雖然「美方所投的票不代表反對巴勒斯坦建國」，但「美方仍認為聯合國和實地採取的單方面措施無法推進這項目標」。

這項決議將從今年9月聯合國大會下次會期開始賦予巴勒斯坦「更多權利和特權」。

國際危機組織（International Crisis Group）分析師高文（Richard Gowan）說，此舉可能製造「一種外交厄運循環，聯合國大會一再呼籲安理會讓巴勒斯坦成為正式會員，美國卻否決」。

決議文明確排除讓巴勒斯坦獲選為安理會成員或在聯合國大會投票的可能性，但允許巴勒斯坦直接提出議案和修正案，不必像現在一樣透過其他國家。

這項決議也讓巴勒斯坦有權依字母順序和其他會員國坐在一起。

這項決議以143票贊成、9票反對、25國棄權的結果獲得通過。

高文說：「象徵意義才重要…這項決議向以色列和美國釋出非常明確的訊號：是時候認真看待巴勒斯坦國家地位問題了。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130511