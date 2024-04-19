更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴勒斯坦申請入聯安理會表決 美動用否決權阻撓
首頁 / 國際
以巴衝突
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

巴勒斯坦申請入聯安理會表決 美動用否決權阻撓

2024/4/19 09:10（4/19 09:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列大使爾登（背對舉手者）18日在聯合國安全理事會對中東情勢和巴勒斯坦問題進行發言。（路透社）
以色列大使爾登（背對舉手者）18日在聯合國安全理事會對中東情勢和巴勒斯坦問題進行發言。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部18日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天表決有關巴勒斯坦申請加入聯合國的決議草案，美國動用否決權，等於是阻止聯合國承認巴勒斯坦的國家地位。

綜合路透社和法新社報導，這項決議草案建議擁有193個會員國的聯合國大會（General Assembly）允許巴勒斯坦國取得聯合國會員國資格。

聯合國安全理事會（United Nations Security Council）12個理事國投贊成票；英國和瑞士棄權；美國則否決。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）告訴安理會：「美國仍強力支持『兩國方案』（two-state solution）。這場表決並非反映美國反對巴勒斯坦建國，而是認為此事（巴勒斯坦建國）只能在有關各方直接談判後達成。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在聲明中譴責美國否決之舉「不公平、不道德、不正當」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在表決後對安理會的談話中不時情緒激動。他表示：「這項決議沒有過關不會動搖我們的意志，也不會挫敗我們的決心。我們會繼續努力。」

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）稱許美國動用否決權。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）也對投贊成票的12個理事國說：「這非常令人遺憾，因為你們的投票只會更加鼓勵巴勒斯坦人的拒絕主義（rejectionism），讓和平幾乎不可能實現。」

這項決議草案是阿爾及利亞提出。阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）說：「未能採取行動是不可原諒的嚴重錯誤。今日未能清醒過來等於是繼續放任不公不義和有罪不罰。」

他還說：「未能辦到這點是永遠的恥辱。」

申請加入聯合國的國家須經安理會推薦，再由聯合國大會同意，才能獲得聯合國會員國資格。這代表安理會15個理事國中至少有9個投贊成票，且5個常任理事國都沒動用否決權，而且之後必須獲得聯合國大會2/3多數支持。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130419

#巴勒斯坦
#阿巴斯
#安理會
#聯合國安全理事會
延伸閱讀
聯合國：以色列屯墾區空前擴張 不利巴勒斯坦建國促以哈停戰 斯洛維尼亞西班牙允承認巴勒斯坦國加薩婦人緊擁5歲姪女遺體啜泣 悲痛鏡頭獲世界新聞攝影獎美眾院將表決援以色列烏克蘭台灣包裹法案 拜登籲儘速通過
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美眾院將表決援以色列烏克蘭台灣包裹法案 拜登籲儘速通過
172.30.142.28