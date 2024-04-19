巴勒斯坦申請入聯安理會表決 美動用否決權阻撓

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（中央社紐約聯合國總部18日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天表決有關巴勒斯坦申請加入聯合國的決議草案，美國動用否決權，等於是阻止聯合國承認巴勒斯坦的國家地位。

綜合路透社和法新社報導，這項決議草案建議擁有193個會員國的聯合國大會（General Assembly）允許巴勒斯坦國取得聯合國會員國資格。

聯合國安全理事會（United Nations Security Council）12個理事國投贊成票；英國和瑞士棄權；美國則否決。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）告訴安理會：「美國仍強力支持『兩國方案』（two-state solution）。這場表決並非反映美國反對巴勒斯坦建國，而是認為此事（巴勒斯坦建國）只能在有關各方直接談判後達成。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在聲明中譴責美國否決之舉「不公平、不道德、不正當」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在表決後對安理會的談話中不時情緒激動。他表示：「這項決議沒有過關不會動搖我們的意志，也不會挫敗我們的決心。我們會繼續努力。」

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）稱許美國動用否決權。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）也對投贊成票的12個理事國說：「這非常令人遺憾，因為你們的投票只會更加鼓勵巴勒斯坦人的拒絕主義（rejectionism），讓和平幾乎不可能實現。」

這項決議草案是阿爾及利亞提出。阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）說：「未能採取行動是不可原諒的嚴重錯誤。今日未能清醒過來等於是繼續放任不公不義和有罪不罰。」

他還說：「未能辦到這點是永遠的恥辱。」

申請加入聯合國的國家須經安理會推薦，再由聯合國大會同意，才能獲得聯合國會員國資格。這代表安理會15個理事國中至少有9個投贊成票，且5個常任理事國都沒動用否決權，而且之後必須獲得聯合國大會2/3多數支持。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130419