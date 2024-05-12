台積電ADR強漲 法人：台股有望挑戰新高

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（中央社記者張建中新竹12日電）台股上週週線收紅，指數上漲378.52點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）10日勁揚4.53%，台指期衝破20900點，收在20948點，創下新高，台股可望同步挑戰新高；14日的鴻海法人說明會及美國通膨數據將是市場關注重點。

美股上週走勢震盪，不過台股表現相對穩健，收在20708.84點，逼近前波高點20883.69點。永豐投顧指出，主因美國就業數據降溫，外資資金重回台股，買超權值股，台積電上週漲2.82%，貢獻指數逾180點；鴻海上漲8.65%，貢獻59點；聯發科上漲5.29%，貢獻約28點。

美股10日不畏消費者信心數據減弱，主要指數多數收高，道瓊工業指數上漲125.08點，漲幅0.32%；那斯達克指數下跌5.39點，跌幅0.03%；費城半導體指數上揚48.258點，漲幅1.01%。

台積電4月營收攀高至新台幣2360.21億元，為歷史次高，月增20.9%，年增59.6%；今年第1季每股現金股利提高至4元。台積電ADR大漲4.53%，推升台指期收在20948點，創下新高。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面資金在電子股與非電族群中輪動速度加快，造成波動幅度加劇；不過在權值股支撐下，大盤維持高檔。

永豐投顧指出，鴻海將於14日召開線上法說會，是本週台股重頭戲，隨後人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將於23日公布財報及展望，也是市場關注焦點。

鴻海4月在AI雲端產品顯著成長帶動下，合併營收達5108.96億元，月增14.16%，年增19.03%，創同期新高。鴻海預期，第2季營運將同步較第1季及去年同期增加。

永豐投顧表示，隨著美國及台灣財報公布即將告一段落，市場將重新聚焦美國通膨數據，包括消費者物價指數（CPI）、非農就業數據等，研判FED降息腳步。（編輯：林淑媛）1130512