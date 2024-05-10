本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

藍天首季淨利年增1.3倍 近6年單季最佳

2024/5/10 22:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）筆電製造商藍天電腦今天公布2024年第1季財報，合併營收新台幣55.28億元，年增0.4%，營業利益4.38億元，年增11%，稅後淨利8.3億元，年增1.3倍，為近6年單季最佳表現，首季每股盈餘1.42元。

藍天筆記型電腦事業今年第1季出貨39.6萬台，年增2%，主要得利於亞太及歐洲區的雙位數成長；受惠美元匯率走升，筆電首季營收達47.54億元，年增1%，整體表現淡季不淡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

藍天發布新聞稿表示，看好整體筆電需求回溫，今年第2季備戰中國618購物節及亞太地區景氣回溫的預期效應，加上新機種搭載英特爾（Intel）和超微（AMD）的新世代平台，可支援微軟人工智慧（AI）應用需求，具有更強大的處理能力和更好的能源效率，透過持續優化的散熱模組避免高溫並增進效能，預期將吸引更多消費者和商業用戶的關注。

藍天4月筆電出貨16萬台，為近5個月新高；4月筆電營收21.6億元，月增23%，年增12%，為近6個月新高。在AI PC（人工智慧個人電腦）需求帶動下，藍天預期第2季可望續創佳績，力拚季增與年增目標。（編輯：張均懋）1130510

#藍天
#亞太地區
#筆電
#微軟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：