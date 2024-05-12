板橋饋線電路跳脫2860戶停電 搶修後晚間恢復

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北12日電）新北市板橋區浮洲地區，今天晚間疑似因雷雨造成社后變電所饋線電路跳脫，發生大觀路、龍興街、僑中一街等一帶，2860住戶停電。經全面搶修，晚間10時25分恢復供電。

台電台北南區營業處表示，晚間7時45分接獲通報，新北市板橋區大觀路一段、龍興街、大觀路二段、僑中二街、環河路、僑中一街、板城路一帶停電，立即派員巡查搶修。

台電台北南區營業處副處長黃韻華接受中央社記者電訪表示，初步研判是因為社后變電所的「饋線相間過流電驛」動作，造成饋線斷路器跳脫而停電。

住在龍興街的民眾在臉書（Facebook）「我是板橋人」社群貼文表示，下雨又停電讓人感到很熱。

黃韻華說，現階段以送電給用戶為優先考量，巡修人員已立即派員查修。停電戶數約2860戶，目前已分區域陸續復電。事故原因疑似是雷雨造成僑中一街的電路聯絡開關故障。但真正詳細原因，仍待明天檢視相關設備釐清。

台北南區營業處市區巡修課表示，至晚間10時25分許，陸續送電後，全面恢復供電。（編輯：李錫璋）1130512