農糧署辦示範觀摩會 鼓勵農民導入增進碳匯農機

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）農糧署在彰化明道大學舉辦碳匯農機示範觀摩會，農糧署指出，碳匯指的是儲存二氧化碳的天然或人工倉庫，像是森林及土壤，希望鼓勵農民導入增進農地土壤碳匯的農機。

農業部農糧署今天在彰化明道大學，舉辦「113年碳匯農機示範觀摩會」；農糧署指出，希望藉觀摩會補助農民導入符合化學肥料減量施用、增進農地土壤碳匯、節能減碳省水、友善環境耕作及農業剩餘資源利用等具碳匯效益的農機設備或附掛農具。

明道大學智慧暨精緻農業系主任劉程煒接受媒體聯訪時說，碳匯是儲存二氧化碳的天然或人工倉庫，地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫為森林、海洋及土壤，像是農民把廢棄的農業資材打碎，化為土壤，就有碳匯效益。

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農糧署農業資源組組長黃俊欽則指出，台灣主責碳權的機關為行政院環境保護署，環保署將碳權分為2類，一類是「環評增量抵換」，在土地開發時使用；另一類則是抵換專案，也就是當公司企業排碳需求超過被限制的量時，就能透過制度購買不足、缺少的分量來抵換。

黃俊欽表示，農民使用高效省工的農機，就能達到碳匯目標，像是即時沃度檢測施肥插秧機、表層圓耙犁、雷射自動整平器等這些農機，因符合碳匯效益、綠循環及減碳標準，農民購買時都可獲得補助，也希望農民購買使用。（編輯：郭諭儒）1130402